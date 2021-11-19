Источник в окружении Фетхуллаха Гюлена опроверг слухи о его смерти

НЬЮ-ЙОРК, 19 ноября. /ТАСС/. Слухи в турецких СМИ относительно смерти исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, обвиняемого Анкарой в попытке госпереворота, не соответствуют действительности. Об этом ТАСС сообщил в четверг источник, близкий к руководству созданной Гюленом организации Golden Generation ("Золотое поколение") в Пенсильвании.

"Эта информация не соответствует действительности, это ложь", - сказал собеседник.

Между тем официально в организации не ответили на вопрос ТАСС относительно распространяемой турецкими СМИ информации. В полиции Пенсильвании сообщили, что не могут комментировать данные сведения.

Ранее турецкий оппозиционный новостной портал Oda TV выступил с утверждением, что Гюлен был отравлен в своем доме в Пенсильвании в США. Слухи на эту тему распространяются в соцсетях последние несколько часов.

СМИ США, в том числе в Пенсильвании, также не располагают информацией, подтверждающей или опровергающей смерть Гюлена.

15 июля 2016 года группа солдат и офицеров ВС Турции предприняла попытку государственного переворота. Основное противостояние развернулось в Стамбуле и Анкаре, погибли 250 человек, не считая путчистов, более 2 тыс. получили ранения. В подготовке переворота Анкара обвиняет проживающего в США исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена и связанную с ним "террористическую организацию фетхуллахистов". Гюлен уже долгое время находится в США.