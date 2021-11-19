Талибы гарантировали гуманитарным работникам безопасный доступ к афганским гражданам

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Временное правительство, сформированное радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ), привержено обеспечению безопасного доступа гуманитарных работников в Афганистане к нуждающемуся в помощи населению. Как сообщила пресс-служба МИД ФРГ, соответствующую позицию талибы изложили в четверг на переговорах с представителями Германии и Нидерландов в Кабуле.

Во встрече приняли участие германский эмиссар Маркус Потцель, спецпредставитель ФРГ в Афганистане и Пакистане Яспер Вик, а также спецпосланник Нидерландов в Афганистане Эмиль де Бонт.

Как отмечается в заявлении германского внешнеполитического ведомства, представители временного правительства талибов "обязались обеспечить безопасный и беспрепятственный доступ сотрудников гуманитарных организаций, в том числе женщин, к общинам и людям, нуждающимся в такой помощи". Берлин и Амстердам в свою очередь подчеркнули "свою приверженность оказанию существенной гуманитарной помощи афганскому населению".

На переговорах стороны затронули вопросы поддержки секторов здравоохранения и образования. Представители радикального движения выразили понимание необходимости "равного доступа к образованию для девочек и мальчиков", а также продолжения преподавательской деятельности педагогов-женщин. "Посланники Германии и Нидерландов отметили готовность изучить с международными партнерами возможность перечисления заработной платы медицинским работникам и учителям напрямую через международные организации", - говорится в заявлении.

После захвата власти в Афганистане "Талибаном" и временного прекращения образовательного процесса занятия в школах возобновились 19 сентября, однако к ним были допущены только мальчики и преподаватели-мужчины. Позднее представитель движения и заместитель министра информации и культуры во временном правительстве талибов Забихулла Муджахид сообщил, что девочки будут допущены в школы только после того, как там закончится подготовительная работа по разделению классов и распределению учителей.