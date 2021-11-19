Лондон поможет Варшаве разработать систему ПВО Narew

ЛОНДОН, 19 ноября. /ТАСС/. Великобритания и Польша подписали заявление о намерениях, согласно которому британские производители помогут Варшаве разработать систему ПВО Narew. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении Минобороны Соединенного Королевства.

Соответствующие договоренности были достигнуты в ходе визита в Польшу главы британского военного ведомства Бена Уоллеса. "Это соглашение означает качественное изменение сотрудничества Великобритании и Польши в сфере обороны и открывает нам путь для еще более тесного взаимодействия. Министр [национальной обороны Польши Мариуш] Блащак и я с нетерпением ждем, когда начнется разработка наземной системы ПВО. Великобритания и Польша исторически стояли плечом к плечу перед лицом многих угроз, мы продолжим углублять наше партнерство", - указал Уоллес.

Отмечается, что работать над созданием унифицированной зенитной управляемой модульной ракеты ПВО Narew будет британское подразделение международного консорциума MBDA. По словам производителя, ракета способна развивать скорость, равную трем числам Маха, уничтожая малозаметные летательные аппараты. MBDA при разработке системы ПВО будет сотрудничать с Польской военно-промышленной группой.