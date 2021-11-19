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Дело Саакашвили

Власти Грузии не исключили перевода Саакашвили из тюремной больницы

Экс-президент Грузии упал в обморок 18 ноября

ТБИЛИСИ, 19 ноября. /ТАСС/. Глава парламентского комитета по здравоохранению и социальным вопросам Дмитрий Хундадзе не исключает, что экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили, который в четверг упал в обморок, может потребоваться перевод из тюремной больницы в частную клинику.

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"Состояние здоровья Михаила Саакашвили заслуживает внимания. Я бы не сказал, что оно катастрофическое, однако следует наблюдать. По лабораторным данным, сегодня состояние стабильное, однако необходимы дополнительные консультации со специалистами. <...> Конечно же, если возникнет необходимость его перевода в другую клинику, исходя из состояния его здоровья, мы не откажемся от этого", - сказал Хундадзе журналистам в пятницу после осмотра тюремной больницы.

Как отметил экс-глава Минздрава Грузии, вице-спикер парламента Давид Сергеенко, который вместе с Хундадзе осмотрел клинику, на данный момент бывшего президента осматривают специалисты, после чего будет расписан план, которым власти будут руководствоваться для лечения Саакашвили. Он также добавил, что экс-президенту Грузии будет оказана вся необходимая медицинская помощь.

В четверг вечером во время встречи с адвокатами Саакашвили упал и потерял сознание. Позже врач тюремной больницы сообщила журналистам, что состояние бывшего президента удалось стабилизировать и все жизненные показатели на данный момент в норме. Бывший президент находится в реанимационном отделении тюремной больницы.

Теги
ГрузияСаакашвили, Михаил НиколаевичДело Саакашвили
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