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Глава Пентагона и его украинский коллега обсудили наращивание оборонного потенциала Киева

Ллойд Остин призвал Алексея Резникова поддерживать прогресс в реформах в области обороны и оборонной промышленности

ВАШИНГТОН, 19 ноября. /ТАСС/. Глава военного ведомства США Ллойд Остин и его украинский коллега Алексей Резников в четверг обсудили на встрече наращивание оборонного потенциала Киева, а также внедрение в республике стандартов НАТО. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря американского оборонного ведомства Джона Кирби.

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Как следует из документа, Остин "подтвердил непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины". Министры обсудили "ряд вопросов безопасности, включая дестабилизирующие действия России в регионе, и договорились тесно сотрудничать для выполнения общих приоритетных задач, зафиксированных в подписанном 31 августа 2021 года Рамочном соглашении по стратегическим основам оборонного партнерства между США и Украиной, в том числе наращивания потенциала Украины по эффективной обороне суверенной территории".

В заявлении утоняется, что Остин "призвал министра Резникова поддерживать прогресс в реформах в области обороны и оборонной промышленности, а также обещал содействовать Украине во внедрении принципов и стандартов НАТО".

Теги
УкраинаСШАОстин, Ллойд
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