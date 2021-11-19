Трюдо назвал завершившийся саммит лидеров Северной Америки "чрезвычайно эффективным"

ВАШИНГТОН, 19 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо считает завершившийся в четверг в Вашингтоне саммит лидеров Северной Америки "чрезвычайно эффективным".

"Поездка в Вашингтон была чрезвычайно эффективной", - сказал глава канадского правительства журналистам на пресс-конференции по итогам встречи с президентами США и Мексики Джо Байденом и Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором. По его словам, лидеры договорились продолжать прилагать все необходимые усилия для преодоления пандемии нового коронавируса, в том числе через поставки вакцин нуждающимся странам.

Также главы североамериканских государств обсудили экономические вопросы, в том числе трехсторонний торговый договор (USMCA). Трюдо добавил, что в разговоре с Байденом обратил внимание на озабоченность Канады реализацией плана лидера США "Покупай американское", который может отразиться на канадских производителях, в частности на автомобильной промышленности, включая электромобили. "Эти вопросы мы еще продолжим обсуждать", - сказал премьер-министр. Кроме того, лидеры трех стран обсудили тему борьбы с изменением климата.

В Вашингтоне в четверг проходил саммит лидеров стран Северной Америки. Это первый с 2016 года саммит лидеров государств Северной Америки.