ЦИК Киргизии включил в списки избирателей за рубежом 84 тыс. человек

БИШКЕК, 19 ноября. /ТАСС/. Более 80 тыс. человек включены в списки находящихся за границей избирателей, которые смогут проголосовать на предстоящих в Киргизии парламентских выборах. Об этом заявил в пятницу член Центризбиркома республики Абдыжапар Бекматов во время выступления в прямом эфире радиостанции "Биринчи радио".

"В списки избирателей за рубежом внесены 84 тыс. наших граждан, имеющих право голоса", - сказал он. Больше всего таких соотечественников, продолжил Бекматов, зарегистрировано на территории России - 28 тыс. человек.

По его словам, в общей сложности в день голосования за границей будут открыты 59 избирательных участков почти в 30 странах, в том числе 21 в России, включая шесть участков в Москве. Согласно официальным данным, в настоящее время в РФ находятся около 750 тыс. трудовых мигрантов из Киргизии, примерно 350 тыс. из них - в столице.

Всего в избирательные списки в республике внесены более 3,7 млн граждан.

Выборы в парламент назначены на 28 ноября. Они пройдут по смешанной системе: 54 депутата будут избраны по партийным спискам, 36 - по одномандатным округам. На места в высшем законодательном органе претендуют 21 политическая партия и 297 кандидатов, которые баллотируются по одномандатным округам.