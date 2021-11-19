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МИД Ирана осудил новые санкции США в отношении Тегерана

Вашингтон ранее ввел санкции в отношении киберкомпании Emennet Pasargad и шести ее сотрудников за имевшую место, с точки зрения США, попытку повлиять на американские президентские выборы 2020 года

ТЕГЕРАН, 19 ноября. /ТАСС/. Тегеран осуждает введенные накануне Соединенными Штатами новые санкции в отношении иранской стороны. Об этом заявил в пятницу официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.

"Иран рассматривает новые санкционные меры со стороны США как продолжение неудавшейся политики максимального давления [бывшего американского президента Дональда] Трампа <...>, осуждает их и считает это действие незаконным", - цитирует его пресс-служба ведомства.

В четверг США ввели санкции в отношении иранской киберкомпании Emennet Pasargad и шести ее сотрудников за имевшую место, с точки зрения Вашингтона, попытку повлиять на американские президентские выборы 2020 года.

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