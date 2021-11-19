В Пекине заявили, что Китай высоко ценит слова Путина о партнерских связях с Россией

ПЕКИН, 19 ноября. /ТАСС/. Власти КНР высоко ценят слова президента РФ Владимира Путина о китайско-российских отношениях и будут постоянно укреплять стратегическое партнерство с Россией. Об этом сообщил в пятницу официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь.

"Президент РФ Владимир Путин выступил с позитивным заявлением по поводу китайско-российских отношений. <…> Китайская сторона высоко оценивает это выступление, - заявил он на брифинге. - КНР и Россия будут постоянно расширять сферу двустороннего стратегического сотрудничества, придавать ему все более насыщенный характер".