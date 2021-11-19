Экс-президент Молдавии обвинил новые власти в намеренном обострении отношений с Россией

КИШИНЕВ, 19 ноября. /ТАСС/. Лидер Партии социалистов Республики Молдова, экс-президент страны Игорь Додон обвинил новые власти республики в намеренном обострении отношений с Россией. В обращении по поводу 20-летия подписания договора о дружбе и сотрудничестве двух стран он назвал такую политику ошибочной.

"Люди, пришедшие к власти в Молдове в прошедшем и нынешнем году, продолжают отравлять отношения с Россией, в том числе участвуя в таких сомнительных и откровенно провокационных мероприятиях, как "Крымская платформа". Крайне опасными нам представляются провокации против российских военных, выполняющих миротворческую миссию на берегах Днестра. При этом безосновательно тормозится участие Молдовы в интеграционных проектах на постсоветском пространстве", - написал он в пятницу на странице в Facebook.

Политик высказался за перезагрузку отношений между двумя странами и возобновление всех совместных проектов, которые были инициированы с 2016 по 2020 годы.

"Мы убеждены, что Молдова должна активнее участвовать во всех проектах интеграции на постсоветском пространстве. <…> Мы связаны друг с другом многовековыми узами, разрыв которых становится тяжким ударом по нашим народам, по отдельным людям и семьям. Мы искренне верим, что наше будущее в общем экономическом и цивилизационном пространстве с Россией", - считает экс-президент.

Он напомнил, что за эти 20 лет Молдавия несколько раз меняла внешнеполитический курс, переживала тяжелые социально-экономические и политические кризисы. При этом российская сторона, продолжил Додон, всегда оставалась рядом и соблюдала свои обязательства. "РФ является исключительным поставщиком природного газа в Молдову и основным рынком сбыта молдавской аграрной продукции. В России трудятся сотни тысяч наших соотечественников. На территории России проживает одна из крупнейших молдавских диаспор в мире", - подчеркнул Додон.