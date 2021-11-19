Глава МИД Франции подчеркнул важность диалога с Россией, особенно в период кризисов

ПАРИЖ, 19 ноября. /ТАСС/. Франция считает важным поддержание диалога с Россией, особенно в период кризисов. Об этом заявил в пятницу глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан в интервью газете Le Monde.

"Диалог необходим, особенно во время кризисов", - сказал он. Франция и Россия, подчеркнул министр, "могут работать в координации с целью возобновления переговоров по ядерной сделке с Ираном". "По Афганистану мы согласны с необходимостью избежать нового всплеска терроризма", - заявил французский министр. Ле Дриан также отметил необходимость совместно с Россией "заложить основы прочного мира между Арменией и Азербайджаном".

Глава МИД Франции высказался за скорейший визит в Белоруссию верховного комиссара ООН по делам беженцев. Франция обеспокоена сохранением значительных российских сил на границе с Украиной, утверждает глава французского МИД.