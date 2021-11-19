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Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
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На Украине заявили, что Рада должна быть готова объявить ЧП в приграничных областях

КИЕВ, 19 ноября. /ТАСС/. Верховная рада Украины должна быть готова к объявлению режима чрезвычайного положения в приграничных областях страны из-за миграционного кризиса. Об этом заявил глава МВД Украины Денис Монастырский, выступая в пятницу в парламенте.

"В случае необходимости Верховная рада должна быть готова к объявлению режима чрезвычайного положения в приграничных областях или в приграничных районах Украины из-за миграционного кризиса", - сказал он, добавив, что пока такой необходимости нет.

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БелоруссияУкраинаПольшаСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
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