МИД Белоруссии назвал недопустимыми попытки раскола белорусской диаспоры за рубежом

МИНСК, 19 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил о недопустимости попыток внести раскол в белорусскую диаспору за рубежом.

"К сожалению, мы видим усилия отдельных деятелей внести раскол в белорусскую диаспору, настроить белорусов зарубежья против государства, один против одного. Такой подход для нас неприемлем", - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства на заседании Консультативного совета при МИД по делам белорусов зарубежья, сообщает агентство БелТА в пятницу.

Как отметил Макей, целый ряд обстоятельств и событий придает проходящему заседанию особый смысл и звучание, в частности вызовы, с которыми столкнулась республика после президентских выборов в августе прошлого года, "политическое и экономическое давление на Беларусь, санкции против государства".

Одновременно министр отметил, что власти готовы поддержать инициативы белорусов зарубежья. "Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, мы нацелены выработать новые решения для поддержки инициатив и проведения совместных мероприятий с белорусами зарубежья", - подчеркнул министр.