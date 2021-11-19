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В Сеуле утверждают, что самолеты России и КНР вошли в опознавательную зону ПВО Южной Кореи

Речь идет о двух китайских военных самолетах и семи российских

СЕУЛ, 19 ноября. /ТАСС/. Национальный Комитет начальников штабов Южной Кореи утверждает, что два китайских военных самолета и семь российских вошли без предупреждения в декларируемую Сеулом опознавательную зону ПВО. Об этом в пятницу сообщило агентство Yonhap.

Самолеты России и Китая по отдельности вошли в опознавательную зону ПВО к северо-востоку от островов Токто (Такэсима) в Японском море и затем покинули ее. В Комитете начальников штабов Южной Кореи отметили, что авиация РФ и КНР не нарушила суверенное воздушное пространство республики. Во время пролета авиации России и Китая военные Республики Корея подняли в воздух самолеты ВВС страны.

Китайская сторона сообщила южнокорейским военным, что их самолеты провели "обычные" учения.

Так называемая опознавательная зона ПВО Южной Кореи охватывает не только воздушное пространство страны, но и частично район, относящийся к международному воздушному пространству. Несмотря на это, южнокорейские военные требуют заранее предупреждать о намерении войти в опознавательную зону и целях полета.

11 ноября Россия и Южная Корея подписали меморандум о взаимопонимании, в котором стороны заявили о намерении создать каналы связи для предотвращения случайных столкновений военных двух стран на море и в воздухе.

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РоссияКитайРеспублика Корея
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