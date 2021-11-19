Новый министр обороны Украины обсудил с Нуланд развитие партнерства с США

КИЕВ, 19 ноября. /ТАСС/. Министр обороны Украины Алексей Резников и заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд в ходе встречи в Вашингтоне обсудили дальнейшее развитие стратегического партнерства.

"Украина и США как стратегические партнеры имеют много вызовов: в рамках продолжения развития стратегического оборонного партнерства, <...>. Я уверен, что это будет отличное сотрудничество", - написал Резников в пятницу в своем Twitter.

Глава Минобороны Украины поблагодарил Нуланд за "радушный прием и продуктивную встречу".

В четверг министр обороны Украины встретился в Вашингтоне с главой Пентагона Ллойдом Остином. Стороны обсудили наращивание оборонного потенциала Киева и внедрение на Украине стандартов НАТО. Резников назвал приоритетным для себя развитие взаимодействия с США.

Алексей Резников был назначен министром обороны 4 ноября. До этого он был первым заместителем главы украинской делегации в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины. Он отметился заявлениями, что Минские соглашения нужно пересматривать и переписывать, а переговоры Контактной группы не приведут к завершению войны в Донбассе. По его мнению, Минские соглашения полностью выполнить практически невозможно, но Украина не должна выходить из них в одностороннем порядке, поскольку это равносильно самоубийству.