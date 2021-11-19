{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Столтенберг назвал условие для размещения ядерного оружия США в Восточной Европе

По словам генсека НАТО, американское ядерное оружие может оказаться в Восточной Европе, если Германия откажется от его размещения на своей территории
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг Olivier Hoslet/Pool Photo via AP
Описание
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
© Olivier Hoslet/Pool Photo via AP

БРЮССЕЛЬ, 19 ноября. /ТАСС/. Американское ядерное оружие может оказаться в Восточной Европе, если Германия откажется от его размещения на своей территории. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая в пятницу на конференции, организованной Германским атлантическим обществом и Федеральной академией политики безопасности.

"Конечно, Германия должна решать, будет ли [размещено иностранное] ядерное оружие в этой стране, но альтернативой этому легко может стать то, что ядерное оружие может оказаться в других европейских странах, в частности к востоку от Германии", - сказал он.

Теги
СШАГерманияСтолтенберг, Йенс
Олимпиада-2022 в Пекине
Группа депутатов парламента Литвы призвала бойкотировать Олимпиаду-2022 в Пекине
В обращении к президенту, правительству и политикам написано, что именно принципиальная позиция может помочь защитить спорт от соблазна превратить его в политический инструмент
Читать полностью