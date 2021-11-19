Столтенберг назвал условие для размещения ядерного оружия США в Восточной Европе

БРЮССЕЛЬ, 19 ноября. /ТАСС/. Американское ядерное оружие может оказаться в Восточной Европе, если Германия откажется от его размещения на своей территории. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая в пятницу на конференции, организованной Германским атлантическим обществом и Федеральной академией политики безопасности.

"Конечно, Германия должна решать, будет ли [размещено иностранное] ядерное оружие в этой стране, но альтернативой этому легко может стать то, что ядерное оружие может оказаться в других европейских странах, в частности к востоку от Германии", - сказал он.