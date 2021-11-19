Киев вводит эшелонное прикрытие границ от мигрантов и разрешит открывать огонь

КИЕВ, 19 ноября. /ТАСС/. Украина в связи с миграционным кризисом задействует тактику эшелонного прикрытия границ, а также разрешит силовикам открывать огонь. Об этом сообщил министр внутренних дел страны Денис Монастырский, выступая в пятницу в Верховной раде.

"При охране госграницы мы будем задействовать тактику эшелонного прикрытия: первый состав эшелона будет без оружия, только с защитными средствами. В случае агрессивных действий нарушителей границы для второго эшелона предусмотрено использование специальных средств и оружия", - сказал он.

При этом, по словам Монастырского, в случае угрозы жизни и здоровью пограничников будут применяться "все надлежащие и предусмотренные законом средства защиты, в том числе и огнестрельное оружие".

Он сообщил также, что на границе с Белоруссией привлечены к дежурству 15 вертолетов МВД, два самолета и 44 беспилотника. "Мы провели командно-штабные учения, а через две недели состоятся полевые учения, чтобы отработать на границе конкретные сценарии противодействия возможному массовому наплыву мигрантов", - сказал министр.

В среду в Нацполиции Украины сообщили, что подразделения быстрого реагирования Нацгвардии направились на западную границу страны для усиления ее защиты. Кроме того, были анонсированы масштабные учения вблизи приграничной территории с Белоруссией с участием подразделений всех силовых структур, сил территориальной обороны и общественных формирований. На прошлой неделе министерство внутренних дел сообщило, что границу Украины с Белоруссией будут дополнительно защищать 8,5 тыс. военнослужащих Госпогранслужбы, Нацгвардии, полицейских.

На границе Белоруссии с Польшей, Латвией и Литвой, куда с начала года устремились мигранты, возник кризис, который обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе и не покидают приграничную зону, пытаясь попасть на территорию Польши, однако польские силовики, выставив кордоны, не пускают мигрантов. Белорусская сторона поддерживает беженцев, подвозя дрова, воду и оказывая медпомощь нуждающимся. Страны ЕС обвиняют Минск в намеренной эскалации кризиса и призывают к введению санкций. Белорусский президент Александр Лукашенко заявлял, что в этой ситуации виноваты сами страны Запада, из-за действий которых люди бегут от войны.