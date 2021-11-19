Саакашвили из тюрьмы обратился к США за защитой

"Если США не придут защитить меня, это будет страшным сигналом всем политикам и людям с прозападными взглядами [на территории бывшего СССР]", - заявил Саакашвили в письме, переданном через адвокатов в среду. В написанном от руки послании он утверждает, что подвергался насилию в тюрьме. Объявивший голодовку экс-президент сообщил, что власти Грузии не позволяют ему перевестись в обычную больницу из тюремной.

В четверг вечером во время встречи с адвокатами Саакашвили упал и потерял сознание. Позже врач тюремной больницы сообщила журналистам, что состояние бывшего президента удалось стабилизировать и все жизненные показатели на данный момент в норме.

В тот же день Государственный департамент призвал власти Грузии обращаться с Саакашвили справедливо и с достоинством, прислушиваться к рекомендациям народного защитника относительно надлежащего лечения, дать экс-лидеру возможность посещать заседания суда. В пятницу глава грузинского парламентского комитета по здравоохранению и социальным вопросам Дмитрий Хундадзе заявил, что не исключает, что Саакашвили может потребоваться перевод из тюремной больницы в частную клинику.

Саакашвили, который в последнее время проживал на Украине и имеет гражданство этой страны, задержали 1 октября в Грузии, куда он вернулся незадолго до первого тура муниципальных выборов. Бывший президент изначально находился в тюрьме города Рустави, где объявил голодовку, так как считает себя политическим заключенным. Политика 8 ноября перевели в тюремную больницу из опасений за его здоровье. Сам Саакашвили и его адвокаты выступали категорически против этого. 11 ноября Саакашвили заявил, что прекратит голодовку, если его переведут в одну из частных клиник для реабилитации.