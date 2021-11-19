Совет НАТО осудил испытания Россией противоспутникового оружия

БРЮССЕЛЬ, 19 ноября. /ТАСС/. Североатлантический совет решительно осуждает испытания противоспутникового оружия, проведенные Россией. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении совета. По утверждению альянса, эти испытания являются "безответственным поведением, подрывающим международный миропорядок, основанный на правилах".

"Совет НАТО решительно осудил безответственные и безрассудные испытания противоспутниковой ракеты Российской Федерацией 15 ноября 2021 года. Испытания создали поле орбитального мусора, которое значительно увеличивает риск для жизни людей и безопасности космических аппаратов многих государств и организаций", - полагает НАТО.

Во вторник российское военное ведомство сообщило о проведении испытаний, в ходе которых был успешно поражен недействующий российский космический аппарат. В военном ведомстве подчеркнули, что образовавшиеся после поражения спутника фрагменты не несут угрозы МКС и спутникам, особо отметив, что фрагменты спутника внесены в главный каталог отечественной системы контроля космического пространства и сразу взяты на сопровождение до прекращения их существования.