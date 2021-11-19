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Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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Глава МИД Швеции приветствовала усилия РФ по урегулированию между Арменией и Азербайджаном

Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее поочередно провел телефонные переговоры с коллегами из Армении и Азербайджана, после чего Ереван и Баку приняли меры для стабилизации обстановки

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Швеции Анн Линде приветствовала усилия Москвы по урегулированию обострившегося конфликта между Арменией и Азербайджаном.

"Мы будем также говорить о том, как мы сможем вместе работать над конструктивными решениями для урегулирования региональных конфликтов - таких, как конфликт между Арменией и Азербайджаном. Мы приветствуем российские усилия по достижению перемирия неделю назад и по стремлению подписания мирного договора", - заявила она в пятницу на переговорах с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

В приграничных районах Сюникской области Армении 16 ноября произошли интенсивные бои между вооруженными силами Армении и Азербайджана. Ереван заявил, что азербайджанские военные начали наступление вглубь территории Армении, а Баку обвинил армянские вооруженные силы в атаке на посты азербайджанских военных. Вечером того же дня министр обороны РФ Сергей Шойгу поочередно провел телефонные переговоры с коллегами из Армении и Азербайджана, после чего Ереван и Баку приняли меры для стабилизации обстановки. При этом стороны продолжают сообщать о единичных перестрелках на границе.

Теги
АзербайджанЛавров, Сергей ВикторовичАрменияШвецияРоссияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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