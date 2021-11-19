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Олимпиада-2022 в Пекине

Группа депутатов парламента Литвы призвала бойкотировать Олимпиаду-2022 в Пекине

В обращении к президенту, правительству и политикам написано, что именно принципиальная позиция может помочь защитить спорт от соблазна превратить его в политический инструмент

ВИЛЬНЮС, 19 ноября. /ТАСС/. Группа депутатов Сейма (парламента) Литвы, входящих в правящее большинство, призвала литовских политиков и спортсменов к бойкоту зимней Олимпиады, которая пройдет в феврале 2022 года в Пекине. Свое обращение они распространили в пятницу в местных СМИ.

"Обращаемся к президенту, правительству, политикам Литвы с призывом не участвовать в церемонии открытия и закрытия Олимпиады, не направлять в Пекин официальную делегацию", - говорится в тексте, подписанном 17 парламентариями.

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Они призвали участвовать в бойкоте не только политиков, но и спортсменов. "Призываем вас продемонстрировать гражданскую позицию и не участвовать в спектакле, который будет организован авторитарной властью для еще одной демонстрации мощи коммунистического режима, - сказано в открытом письме. - Именно принципиальная позиция может помочь защитить спорт от соблазна превратить его в политический инструмент".

Призывы бойкотировать Игры, которые должен принять Китай, ранее озвучивали политики из Канады, Норвегии, США, а также представители почти 200 правозащитных организаций из разных стран мира. Поводом стали приписываемые Пекину массовые репрессии в отношении уйгуров в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Пекин такие утверждения категорически отвергает.

XXIV зимняя Олимпиада пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.

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ЛитваКитайОлимпиада-2022 в Пекине
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