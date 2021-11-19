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Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
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В Минске заявили, что Запад ничего не делает для решения проблемы с мигрантами на границе

Премьер-министр республики Роман Головченко сообщил, что проинформировал коллег по ЕАЭС о ситуации с мигрантами на белорусско-польской границе

МИНСК, 19 ноября. /ТАСС/. Страны Запада не предпринимают никаких действий для того, чтобы предотвратить гуманитарную катастрофу с мигрантами на белорусско-польской границе. Об этом заявил журналистам в пятницу в Ереване премьер-министр Белоруссии Роман Головченко, подводя итоги состоявшегося заседания Евразийского межправительственного совета.

"К сожалению, западные партнеры больше говорят об этом [помощи мигрантам], но очень мало делают или вообще не делают", - отметил Головченко, видеофрагмент высказываний которого распространила его пресс-служба.

Головченко сообщил, что проинформировал коллег по ЕАЭС о ситуации с мигрантами на белорусско-польской границе.

"Проинформировал коллег о ситуации на белорусско-польской границе. Вопрос достаточно живой, вызывающий интерес, и, к сожалению, по-разному трактуемый с разных сторон границы. Поэтому руководителей правительств [стран ЕАЭС] эта тема интересовала, и я подробно довел информацию о реально складывающейся ситуации", - сказал Головченко в пятницу журналистам, подводя итоги состоявшегося в Ереване заседания Евразийского межправительственного совета.

Теги
БелоруссияГоловченко, Роман АлександровичСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
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