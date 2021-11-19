Меркель высказалась за диалог НАТО и России

БЕРЛИН, 19 ноября. /ТАСС/. Диалог между Россией и НАТО необходим, несмотря на сложности в отношениях. Об этом заявила в пятницу в Берлине и.о. канцлера ФРГ Ангела Меркель перед переговорами с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом.

"Я всегда выступала за диалог между Россией и НАТО", - отметила она. "У нас есть противоречия, но лучше говорить друг с другом", - сказала Меркель.

И.о. главы кабмина сказала, что в отношениях "наступило охлаждение". "Есть ситуации, которые беспокоят нас, - как по вопросу России и Украины, так и на границах Белоруссии с Польшей, Литвой и Латвией", - добавила Меркель.