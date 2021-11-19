В Польше сообщили, что четверо солдат получили ранения во время штурма границы мигрантами

ВАРШАВА, 19 ноября. /ТАСС/. Четверо польских военнослужащих получили ранения минувшей ночью в столкновениях с мигрантами, которые пытались пересечь границу с Белоруссией. Об этом заявила в пятницу на брифинге пресс-секретарь польской пограничной охраны Анна Михальская.

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"Вчера имели место две больших попытки силового пересечения границы", - сказала она, добавив, что в одной из них принимали участие 500 человек. "Кто-то из группы использовал слезоточивый газ", - отметила Михальская. По ее словам, в польских силовиков также бросали камни, кроме того, мигранты пытались их ослепить лазерами.

"В результате этих действий пострадали четыре солдата. Это мелкие повреждения из-за удара брошенными камнями", - указала она.

По словам Михальской, попытки мигрантов пересечь границу были отражены. По ее утверждению, часть мигрантов после этого штурма забрали представители белорусской стороны. Другие оставались у линии границы. "Сейчас мы не наблюдаем там лагерей", - сказала она.

За текущий год польские пограничники предотвратили более 35 тыс. попыток нелегального пересечения польско-белорусской границы, что в 400 раз больше показателей прошлого года. 8 ноября ситуация резко обострилась - к границе подошли несколько тысяч мигрантов. Периодически большими группами они пытаются прорвать заграждения и попасть на территорию Польши. Большинство таких попыток польские службы пресекают.