Киев вновь просит Тбилиси оказать Саакашвили медпомощь и допустить к нему дипломатов

КИЕВ, 19 ноября. /ТАСС/. МИД Украины выразил обеспокоенность из-за ухудшения здоровья Михаила Саакашвили, который находится в тюремной больнице в Грузии, Киев вновь просит Тбилиси оказать политику медицинскую помощь и допустить к нему дипломатов.

"Украинская сторона возобновляет обращение к грузинским властям [с просьбой] обеспечить Михаила Саакашвили надлежащей медицинской помощью, в частности перевести его в многопрофильное медицинское учреждение для оказания неотложной помощи", - говорится в сообщении украинского МИД в пятницу.

При этом, добавили в дипведомстве, украинские дипломаты в Грузии ожидают согласования их запроса для посещения Саакашвили, взаимодействуют с адвокатами и правозащитниками, а также поддерживают регулярную связь с его родственниками. "Украина и дальше будет уделять особое внимание соблюдению прав украинского гражданина Михаила Саакашвили и способствовать его возвращению на Украину", - подчеркнули в МИД.

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, после чего в стране против него возбудили четыре уголовных дела, по двум из них политика заочно приговорили к трем и шести годам заключения. В последнее время Саакашвили проживал на Украине и имеет гражданство этой страны. Перед муниципальными выборами, состоявшимися в Грузии 2 октября, Саакашвили тайно приехал в республику, где 1 октября был арестован. Теперь ему предъявили обвинение в незаконном пересечении границы Грузии, это грозит лишением свободы на срок до пяти лет. Бывший президент считает себя политическим заключенным и объявил голодовку.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что Киев на всех уровнях будет добиваться возвращения Саакашвили. Как пояснял глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, Украина выбирает лучший алгоритм для помощи политику.