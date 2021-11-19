В Швеции заинтересованы в углублении сотрудничества с Россией

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Швеция заинтересована в поиске областей для углубленного сотрудничестве с Россией. Об этом заявила в пятницу действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Швеции Анн Линде на переговорах с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

"Помимо вопросов, связанных с ОБСЕ, мы будем обсуждать и некоторые двусторонние вопросы отношений Швеции и РФ. В нашей совместной истории есть как успехи, так и неудачи, но мы, как страны, имели большое значение друг для друга, поэтому Швеция продолжает поиск областей для углубленного сотрудничества с Россией. Сейчас будут запущены еще некоторые проекты по сотрудничеству", - сказала она.

Также Линде высоко оценила итоги заседания Российско-шведского наблюдательного комитета в Стокгольме в октябре текущего года. "Стокгольм посетила большая делегация, а в мероприятиях приняло участие большое число представителей разных компаний, так что это было удачное мероприятие", - отметила дипломат.

Кроме того, Линде напомнила, что в следующем году страны будут отмечать 300-летний юбилей с даты аккредитации первого шведского посланника при императорском дворе в Санкт-Петербурге.