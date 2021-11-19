Санду возложила на прокуроров ответственность за то, что Плахотнюк избежал суда

КИШИНЕВ, 19 ноября. /ТАСС/. Президент Молдавии Майя Санду возложила на правоохранительные органы республики ответственность за то, что беглый олигарх Владимир Плахотнюк и другие коррупционеры не предстали перед судом.

"Как меня проинформировали, прокуратура заново должна подать заявки об экстрадиции Плахотнюка. Мы получили информацию от правоохранителей других стран, что заявления об экстрадиции были составлены с нарушениями, это произошло по вине прокуратуры Молдавии", - сказала Санду на пресс-конференции в пятницу.

Она пообещала, что будут сделаны выводы и те, кого обвиняют в коррупции, предстанут под судом.