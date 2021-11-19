Глава МИД Белоруссии заявил, что Запад не заинтересован обсуждать миграционный кризис

МИНСК, 19 ноября. /ТАСС/. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что западные партнеры не заинтересованы обсуждать миграционный кризис и очаги военной напряженности.

"Это касается и миграционного кризиса, и создания очагов военной напряженности. Об этом нужно говорить открыто, а не обвинять ту или иную сторону. К сожалению, мы такой открытости, искренности и реальной заинтересованности со стороны наших западных партнеров не видим", - заявил руководитель внешнеполитического ведомства журналистам в пятницу, сообщает агентство БелТА.