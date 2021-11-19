Лукашенко и Путин обсудили вопросы реализации 28 союзных программ

МИНСК, 19 ноября. /ТАСС/. Президенты Белоруссии и РФ Александр Лукашенко и Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудили вопросы реализации 28 союзных программ. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба белорусского лидера.

"Президенты обсудили развитие двусторонних отношений. В частности, реализацию 28 союзных программ. Главы государств также обменялись мнениями в целом относительно ситуации в Беларуси и России", - говорится в сообщении.

Темой разговора стала также обстановка на границах Белоруссии со странами Евросоюза, о складывающейся ситуации проинформировал Лукашенко.

Президенты России и Белоруссии 4 ноября утвердили 28 союзных программ. Они разработаны для экономической интеграции России и Белоруссии в рамках Союзного государства и направлены на унификацию законодательств двух стран в различных областях экономики, выравнивание условий для бизнеса, построение единых финансовых и энергетических рынков, транспортного пространства. В числе целей также формирование и реализация общей промышленной и сельскохозяйственной политики. Лукашенко заявлял о необходимости обеспечить практическую реализацию союзных программ, а также важность того, чтобы субъекты хозяйствования двух стран находились в равных условиях.