Больше половины находящихся в Польше мигрантов попросили о международной защите

ВАРШАВА, 19 ноября. /ТАСС/. Больше половины задержанных в Польше нелегальных мигрантов подали властям страны заявки с просьбой предоставить им международную защиту. Об этом заявила в пятницу на брифинге пресс-секретарь польской пограничной охраны Анна Михальская.

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"Сейчас в центрах [для задержанных иностранцев] находятся 1 849 человек. 57% из тех, кто находится в охраняемых центрах, подали заявки с просьбой о предоставлении международной защиты в Польше", - сказала она. "Среди них 650 граждан Ирака, 170 - Афганистана, 39 граждан Сомали. Это крупнейшие группы", - отметила Михальская.

За текущий год польские пограничники предотвратили более 35 тыс. попыток нелегального пересечения польско-белорусской границы, что в 400 раз больше показателя прошлого года. 8 ноября ситуация резко обострилась: к границе подошли несколько тысяч мигрантов.

Периодически большими группами они пытаются прорвать заграждения и попасть на территорию Польши. Большинство таких попыток польские службы пресекают. Если мигрантам удается пройти на польскую территорию, часть из них задерживают и отправляют в охраняемые центры, но большинство возвращают на белорусскую сторону.

Заявки на предоставление международной защиты позволяют мигрантам легализовать свое пребывание в Польше в случае вынесения положительного решения властями страны. Процесс рассмотрения заявки может занимать несколько месяцев.