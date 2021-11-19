МИД Польши не видит необходимости немедленно запускать 4-ю статью договора НАТО

ВАРШАВА, 19 ноября. /ТАСС/. Ситуация на польско-белорусской границе на данный момент не указывает на необходимость использования 4-й статьи Североатлантического договора. Об этом заявил в опубликованном в пятницу интервью Польскому телевидению министр иностранных дел Польши Збигнев Рау.

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"НАТО является военным альянсом и имеет в своем распоряжении инструменты, которые относятся к военной сфере", - сказал он. "Я должен сказать, что, ситуация на границе, на мой взгляд, не указывает на то, что мы должны выбрать 4-ю статью прямо сейчас", - отметил министр.

По его словам, в данный момент Польше больше всего нужна "искренняя и широкая политическая поддержка каждого государства - члена НАТО".

14 ноября сообщалось, что Польша, Литва и Латвия обсуждают возможность использования 4-й статьи НАТО в связи с миграционным кризисом на границе с Белоруссией. Эта статья Североатлантического договора предусматривает созыв Совета НАТО для консультаций, если одна из стран альянса считает, что существует угроза ее безопасности.

Кризис на границе Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей, куда с начала года устремились мигранты, резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе, предприняв попытку прорваться в Польшу. В последние дни группы по несколько десятков и сотен человек предпринимали попытки попасть на территорию Польши, сломав заграждение из колючей проволоки.

Страны ЕС обвиняют Минск в намеренной эскалации кризиса и призывают к введению санкций. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявляет, что в этой ситуации виноваты сами страны Запада, из-за действий которых люди бегут от войны.