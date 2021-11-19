Минюст Грузии принял решение доставить Саакашвили в военный госпиталь города Гори

ТБИЛИСИ, 19 ноября. /ТАСС/. Министерство юстиции Грузии приняло решение доставить экс-президента республики Михаила Саакашвили, который находится в реанимационном отделении тюремной больницы, в военный госпиталь города Гори. Об этом в пятницу на брифинге заявил министр юстиции Рати Брегадзе.

"Министерство юстиции приняло решение доставить осужденного Михаила Саакашвили в военный госпиталь имени Георгия Абрамишвили", - сказал Брегадзе и отметил, что теперь власти ждут его согласия на транспортировку.

Как пояснил министр, вывод заключенного за пределы пенитенциарного учреждения требует согласия самого осужденного. Вместе с тем глава Минюста попросил Саакашвили прекратить голодовку, а его сторонников - не устраивать митинги около госпиталя. В противном случае политика вернут в тюремную больницу.

Между тем в Тбилиси на площади Республики собираются сторонники Саакашвили, а также оппозиционные политики с требованием доставить бывшего лидера в гражданскую клинику. Какими будут планы митингующих после предложения властей, не известно.

Саакашвили в четверг во время встречи с адвокатами упал и потерял сознание. Позже врач тюремной больницы сообщила журналистам, что состояние бывшего президента удалось стабилизировать и все жизненные показатели на данный момент в норме. Политик до сих пор находится в реанимационном отделении тюремной больницы.

Саакашвили, который в последнее время проживал на Украине и имеет гражданство этой страны, задержали 1 октября в Грузии, куда он вернулся незадолго до первого тура муниципальных выборов. Бывший президент изначально находился в тюрьме города Рустави, где объявил голодовку, так как считает себя политическим заключенным. Политика 8 ноября перевели в тюремную больницу из опасений за его здоровье. Сам Саакашвили и его адвокаты выступали категорически против этого. 11 ноября Саакашвили заявил, что прекратит голодовку, если его переведут в одну из частных клиник для реабилитации.