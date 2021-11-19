Лукашенко поручил усилить меры безопасности в логистическом центре с беженцами

МИНСК, 19 ноября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил усилить меры безопасности в логистическом центре на белорусско-польской границе в Гроднеской области, где размещаются в настоящее время беженцы.

"Чувствуем себя как на войне". Поляки на границе с Белоруссией — о наплыве мигрантов

"Первое поручение в этом направлении дано министру МЧС Вадиму Синявскому и губернатору области Владимиру Каранику. Им необходимо первостепенно обратить внимание на меры противопожарной безопасности, - сообщает в пятницу издание "СБ. Беларусь сегодня". - Пограничникам и областному УВД поручено обеспечивать безопасность лагеря в целом".

Многочисленная группа беженцев, в основном курдов, 8 ноября направилась к границе Белоруссии с Польшей, надеясь попасть в Европейский союз. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились около 2 тыс. беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь недалеко от пункта пропуска "Брузги" в Гродненской области. Польские силовики их не пропускают, не считают прибывающих из Белоруссии беженцами, мигранты в свою очередь предпринимали попытки преодолеть заграждения. В настоящее время беженцев разместили в транспортно-логистическом центре недалеко от границы в пункте пропуска "Брузги".