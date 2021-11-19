Президент Польши заявил, что доказательств смерти ребенка на границе с Белоруссией нет

ВАРШАВА, 19 ноября. /ТАСС/. Власти Польши не располагают никакими доказательствами смерти годовалого ребенка на польско-белорусской границе. Об этом заявил в пятницу президент страны Анджей Дуда на пресс-конференции во время визита в Скопье.

"Если говорить о ситуации предполагаемой смерти ребенка, по моей информации, нет никаких доказательств, что какая-то смерть была. Это информация СМИ. Женщина утверждает, что смерть ребенка имела место, но никаких доказательств не было представлено", - отметил польский лидер.

"Мы сможем говорить об этом как о факте, когда эта трагическая ситуация, связанная со смертью человека, будет выяснена. Пока доказательств нет", - констатировал он.

О гибели в лесу на польско-белорусской границе годовалого ребенка мигрантов из Сирии сообщил в четверг в Twitter фонд "Польский центр международной помощи". По его данным, спасатели получили сообщение о том, что по крайней мере одному человеку, который находится в лесу, требуется медицинская помощь. На месте выяснилось, что в помощи нуждаются три человека. Они пробыли в лесу 1,5 месяца. Среди них была супружеская пара из Сирии. Их годовалый ребенок умер в лесу, информировали спасатели.

Помощь мигрантам

Дуда заявил, что власти Польши оказывают попавшим на польскую сторону границы с Белоруссией и нуждающимся в помощи мигрантам все необходимое содействие. По его словам, если мигранты пересекают границу нелегально и нуждаются в помощи, "то они ее получают". "Как гуманитарную помощь, так и в области медицинской помощи. Если им нужна помощь, то она им немедленно оказывается", - заверил Дуда.

"Таких случаев, когда польские службы спасали мигрантов в болоте или лесу, очень много", - отметил президент. По его словам, были случаи, когда мигрантов "направляли в польские больницы, где им оказывалась помощь без ограничений в том размере, который был необходим".

За текущий год польские пограничники предотвратили более 35 тыс. попыток нелегального пересечения польско-белорусской границы, что в 400 раз больше показателей прошлого года. 8 ноября ситуация резко обострилась - к границе подошли несколько тысяч мигрантов. Периодически большими группами они пытаются прорваться через заграждения и попасть на территорию Польши.