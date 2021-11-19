Грузия не будет участвовать в платформе "3+3" по Южному Кавказу

ТБИЛИСИ, 19 ноября. /ТАСС/. Грузия не планирует участвовать в переговорном формате "3+3" (Азербайджан, Армения, Грузия - Россия, Турция, Иран) по вопросу разблокировки экономических и транспортных связей в регионе Южного Кавказа. Об этом в пятницу сообщил вице-премьер, глава МИД республики Давид Залкалиани, выступая в парламенте.

"Грузия не будет участвовать в инициативе "платформы шести". Я об этом сообщил и во время визитов в Турции и Азербадйжане", - сказал Залкалиани.

Глава МИД Грузии в начале октября заявил, что, несмотря на сложности с РФ, "в столь крупных геополитических проектах Грузия должна быть представлена хоть в какой-то форме". Позже департамент стратегических коммуникаций МИД Грузии опроверг данное заявление министра, назвав это интерпретацией СМИ.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции в октябре по итогам переговоров с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном заявил, что обсудил с иранским коллегой инициативу создания переговорного формата "3+3", в который бы вошли также Азербайджан, Армения, Грузия и Турция, по вопросу разблокировки экономических и транспортных связей в регионе. Как отметил российский министр, иранская сторона высказала положительное отношение к этой идее, такое же отношение наблюдается в Азербайджане и Турции. РФ работает с коллегами из Армении, а также рассчитывала, что и Грузия сможет увидеть свой коренной интерес в создании такого механизма.

С инициативой шестистороннего формата сотрудничества по Карабаху ранее выступили лидеры Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган. Иран приветствовал эту идею, заверив в готовности содействовать шагам по укреплению мира в регионе.