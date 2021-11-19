США выразили поддержку Филиппинам в связи с инцидентом в Южно-Китайском море

ВАШИНГТОН, 19 ноября. /ТАСС/. США поддерживают правительство Филиппин в связи с произошедшим 16 ноября инцидентом, когда три судна береговой охраны Китая заблокировали и обстреляли из водяных пушек два филиппинских судна снабжения в спорной акватории Южно-Китайского моря. Об этом в пятницу заявил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

"Соединенные Штаты выступают на стороне своего союзника Филиппин перед лицом эскалации, которая напрямую угрожает миру и стабильности в регионе, провоцирует напряженность, нарушает свободу навигации в Южно-Китайском море, гарантированную международным правом. США подтверждают, что вооруженное нападение на филиппинские государственные суда подпадает под обязательства США в сфере обороны согласно Статье 4 Договора о взаимной обороне США и Филиппин 1951 года", - приводятся слова Прайса на сайте Госдепартамента.

По данным Манилы, во вторник три судна береговой охраны Китая заблокировали и обстреляли из водяных пушек два филиппинских судна снабжения, которые перевозили продовольствие военнослужащим Филиппин на Второй отмели Томаса (риф Жэньай) в составе островов Спратли (Наньша) в Южно-Китайском море. В результате инцидента никто не пострадал, филиппинские суда были вынуждены отменить свой маршрут.

Прайс указал, что в 2016 году международный трибунал, созданный при посредничестве Постоянной палаты третейского суда в Гааге, вынес решение о том, что претензии Китая на эти территории в Южно-Китайском море являются безосновательными, в связи с чем КНР не следует препятствовать законной деятельности Манилы в ее эксклюзивной экономической зоне. В Пекине уже заявляли, что решение суда не повлияет на суверенитет КНР над этой акваторией.

В четверг в Китае проход филиппинских судов назвали вторжением. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что филиппинские суда, "не получив согласия Китая, вторглись в воды возле рифа Жэньай китайских островов Наньша". Он отметил, что "суда береговой охраны КНР выполняют служебные обязанности в соответствии с законом". По его словам, Пекин и Манила поддерживают обмен информацией по этому поводу.

Архипелаг Спратли - предмет многонационального территориального спора в Южно-Китайском море. Наряду с другими странами региона, на эти острова претендуют Филиппины и Китай. Ценность островов Спратли определяют богатые биоресурсы, стратегическое расположение на перекрестке морских маршрутов Индийского и Тихого океанов, а также потенциальные запасы нефти и минерального сырья.