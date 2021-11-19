Байден передаст свои полномочия Харрис, пока будет находиться под анестезией в госпитале

ВАШИНГТОН, 19 ноября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден временно передаст свои обязанности вице-президенту Камале Харрис на период, пока тот будет находиться под наркозом в больнице во время плановых медицинских процедур. Об этом в пятницу сообщил Белый дом.

"Как было при президенте Джордже Буше в 2002 и 2007 году, согласно указанной в конституции процедуре, президент Байден передаст свои полномочия вице-президенту на короткий период, когда будет находиться под анестезией", - сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. В пятницу Байден пройдет плановый осмотр.

Камала Харрис будет работать из собственного офиса. О состоянии здоровья Байдена Белый дом сообщит позднее.