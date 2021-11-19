Президент Грузии приветствовала решение властей о переводе Саакашвили в военный госпиталь

ТБИЛИСИ, 19 ноября. /ТАСС/. Президент Грузии Саломе Зурабишвили приветствует решение Минюста о переводе экс-главы республики Михаила Саакашвили из тюремной больницы в военный госпиталь города Гори. Об этом говорится в опубликованном в пятницу заявлении главы государства.

"Я приветствую план перевода бывшего президента [Михаила Саакашвили] в военный госпиталь Гори, так как это то место, которое соответствует всем стандартам, как медицинским, так и стандартам безопасности. <...> Сегодняшнее решение является шагом для успокоения общества и обеспечения стабильности в стране", - говорится в заявлении, которое опубликовала администрация президента.

Зурабишвили также приветствует и решение депутата парламента Елены Хоштарии от оппозиционной партии "Дроа" прекратить голодовку после перевода Саакашвили в военный госпиталь. Хоштария голодала с 3 ноября и требовала перевести экс-президента в гражданскую многопрофильную клинику.

Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе в пятницу заявил, что власти готовы перевести Саакашвили в военный госпиталь города Гори, однако для этого требуется согласие самого пациента. Позже депутат парламента Екатерина Херхеулидзе после посещения политика в больнице заявила, что он не против такого перевода. Саакашвили в четверг во время встречи с адвокатами упал и потерял сознание. Позже врач тюремной больницы сообщила журналистам, что состояние бывшего президента удалось стабилизировать и его показатели в норме. Политик до сих пор находится в реанимационном отделении тюремной больницы.

Саакашвили, который в последнее время проживал на Украине и имеет гражданство этой страны, задержали 1 октября в Грузии, куда он вернулся незадолго до первого тура муниципальных выборов. Бывший президент изначально находился в тюрьме города Рустави, где объявил голодовку, так как считает себя политическим заключенным. Политика 8 ноября перевели в тюремную больницу из опасений за его здоровье. Сам Саакашвили и его адвокаты выступали категорически против этого. 11 ноября Саакашвили заявил, что прекратит голодовку, если его переведут в одну из частных клиник для реабилитации.