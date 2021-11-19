Байден и Трюдо договорились согласовать общий подход в отношениях с КНР и КНДР

ВАШИНГТОН, 19 ноября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден и премьер-министр Канады Джастин Трюдо договорились согласовать общий политический подход в отношениях с Китаем и КНДР. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Белого дома, комментируя прошедшую в четверг в Вашингтоне встречу лидеров североамериканских государств.

"Президент и премьер-министр обсудили наше обширное сотрудничество в области безопасности и взяли на себя обязательство укреплять сотрудничество между странами в рамках разведывательного альянса Five Eyes (в него входят спецслужбы Канады, Австралии, Великобритании, Новой Зеландии и США - прим. ТАСС), - говорится в сообщении. - Они обязались установить стратегический диалог по Индо-Тихоокеанскому региону для содействия региональной безопасности <...> и согласовать наши подходы к Китаю и КНДР".

Байден и Трюдо также договорились продолжать стратегический диалог по Арктике, обсудили ситуацию с переселением беженцев из Афганистана, ситуацию в Гаити и сотрудничество США и Канады в борьбе с терроризмом.

Кроме того, лидеры США и Канады обсудили вопросы экономического сотрудничества двух стран, тему борьбы с изменением климата, пандемию нового коронавируса, права человека, проблемы миграции, а также кризис последних лет, связанный с употреблением наркотиков в двух странах, из-за которого уже погибли более 100 тыс. человек. Байден также сообщил, что в ближайшее время может посетить Канаду.

В Вашингтоне в четверг прошел саммит лидеров стран Северной Америки. Он стал первым с 2016 года.