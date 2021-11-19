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Минск отверг утверждения Варшавы об участии белорусских военных в миграционном кризисе

МИНСК, 19 ноября. /ТАСС/. Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин опроверг сообщения о том, что белорусские военные причастны к миграционному кризису, о чем заявляет польская сторона.

"В этом плане не нравятся действия польского военного ведомства, которое голословно обвиняет нас, людей военных, что мы участвуем в этом кризисе, чуть ли там не управляем им", - отметил глава военного ведомства в интервью телеканалу Al Jazeera, выдержки из которого в пятницу приводит агентство БелТА.

В ведомстве заявили, что Минск предлагал Варшаве провести консультации по вопросам безопасности, но не получил ответа.

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