Тбилиси предлагает свой формат переговоров Баку и Еревану для поддержания мира

ТБИЛИСИ, 19 ноября. /ТАСС/. Тбилиси выступает с инициативой создать формат переговоров в составе "тройки" стран, в которой бы Грузия, Азербайджан и Армения вели переговоры для установления долгосрочного мира в Закавказье. Об этом в пятницу в парламенте заявил вице-премьер-министр - глава МИД Грузии Давид Залкалиани.

"Нашей альтернативой являются те инициативы, которые мы предлагаем, в том числе и формат "тройки" - трех стран Южного Кавказа. В нем будут участвовать Грузия, Азербайджан и Армения. Тбилиси должен стать платформой для диалога между тремя южнокавказскими странами", - сказал Залкалиани.

По его словам, у Тбилиси есть амбиции предложить соседним странам участие в экономических проектах, которые помогут снять напряженность в регионе и установить мир в долгосрочной перспективе.

Вице-премьер напомнил и "мирной инициативе соседства" для обеспечения стабильности в Черноморском регионе, которую озвучил премьер-министр Ираклий Гарибашвили на 76-й сессии Генассамблеи ООН. По его мнению, она успокоит ситуацию и на Южном Кавказе.

Залкалиани в пятницу заявил, что Грузия не планирует участвовать в переговорном формате "3+3" (Азербайджан, Армения, Грузия - Россия, Турция, Иран) по проблеме открытия экономических и транспортных связей в Закавказье.

Инициатива "3+3"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции в октябре по итогам переговоров с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном заявил, что обсудил с ним инициативу создания переговорного формата "3+3", в который бы вошли также Азербайджан, Армения, Грузия и Турция, по вопросу разблокировки экономических и транспортных связей в регионе. Как отметил российский министр, иранская сторона высказала положительное отношение к этой идее, такое же отношение наблюдается в Азербайджане и Турции. РФ работает с коллегами из Армении, а также рассчитывала, что и Грузия сможет увидеть свой коренной интерес в создании такого механизма.

С инициативой шестистороннего формата сотрудничества по Карабаху ранее выступили лидеры Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Тайип Эрдоган. Иран приветствовал эту идею, заверив в готовности содействовать шагам по укреплению мира в регионе.