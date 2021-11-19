СМИ: саммит Группы семи в 2022 году может вновь пройти в замке Эльмау в Баварии

БЕРЛИН, 19 ноября. /ТАСС/. Встреча глав государств и правительств Группы семи (G7) в конце июня 2022 года может вновь состояться в замке Эльмау (федеральная земля Бавария) на юге Германии, как и в 2015 году. Об этом в пятницу сообщила газета Münchner Merkur.

По ее данным, правительство Германии приняло решение провести саммит в расположенном в горах замке, который в настоящее время представляет собой отель. Однако власти ФРГ, а также правительство Баварии пока не стали подтверждать информацию издания о месте проведения встречи на высшем уровне. "О месте, а также о дате организации саммита будет объявлено в должное время", - сообщил журналистам в Берлине представитель кабмина ФРГ.

Тем не менее информацию о возможном месте проведения встречи прокомментировал премьер-министр Баварии Маркус Зёдер. "Если федеральное правительство снова выберет замок Эльмау, мы были бы очень счастливы", - отметил политик, добавив, что Бавария всегда тепло приветствует саммит G7. "Мы сможем обеспечить не только гостеприимство, но и безопасность", - заявил Зёдер.

В наступающем году, спустя семь лет, председательство в G7 переходит к Германии. В 2015 году в замке Эльмау в Верхней Баварии прошел двухдневный саммит глав государств и правительств стран "большой семерки". Тогда по приглашению канцлера ФРГ Ангелы Меркель в замке Эльмау собрались президенты США и Франции Барак Обама и Франсуа Олланд, премьер-министры Великобритании, Италии, Канады и Японии Дэвид Кэмерон, Маттео Ренци, Стивен Харпер и Синдзо Абэ.

Помимо глав государств и правительств стран - членов G7 в саммите 2015 года приняли участие занимавшие тогда посты председателя Еврокомиссии и главы Европейского совета Жан-Клод Юнкер и Дональд Туск. Главными темами встречи стали развитие мировой экономики, защита окружающей среды, политика безопасности и здравоохранение. По итогам переговоров Группа семи приняла коммюнике, в котором связала возможную отмену санкций против России с выполнением Москвой Минских договоренностей по урегулированию ситуации на Украине.