Президент США вернулся к исполнению своих обязанностей

ВАШИНГТОН, 19 ноября. /ТАСС/. Джо Байден вернулся к исполнению обязанностей президента США после того, как находился под наркозом, но пока еще проходит плановый медицинский осмотр в центре ВМС Соединенных Штатов имени Уолтера Рида. Об этом сообщила в пятницу в Twitter пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Президент поговорил [по телефону] с вице-президентом [Камалой Харрис] и руководителем аппарата сотрудников Белого дома [Роном Клайном] в 11:35 утра (19:35 мск - прим. ТАСС). Президент был в хорошем расположении духа и в это время приступил к своим обязанностям. Он останется в медицинском центре Уолтера Рида, чтобы пройти оставшуюся часть планового медосмотра", - отметила Псаки.

Ранее американский лидер письменно уведомил лидеров Конгресса США о том, что в соответствии с конституцией временно передаст свои обязанности Харрис на период, пока будет находиться под наркозом во время плановой колоноскопии. После завершения процедуры он также сообщил, что "в состоянии выполнять полномочия и обязанности президента США"

По словам Псаки, позднее в пятницу Белый дом опубликует краткое изложение результатов медобследования Байдена, которому в субботу исполнится 79 лет.

Такая временная передача полномочий в связи с медицинскими процедурами не является чем-то необычным. Этим воспользовался президент Джордж Буш - младший в 2002 и 2007 году.