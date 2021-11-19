ДНР назвала абсурдными обвинения Киева в адрес Москвы в блокировании минского процесса

ДОНЕЦК, 19 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова назвала абсурдными обвинения Украины в адрес России в блокировании минского процесса по урегулированию в Донбассе и напомнила, что именно представители Киева блокируют мирные переговоры.

"Украинские власти постигают новые высоты абсурда: из Киева звучат жалобы о том, что Россия действует "очень цинично и провокационно", потому что "полностью заблокировала минский переговорный процесс", - написала Никонорова в Telegram-канале МИД ДНР. "Подобные заявления наводят на мысли о том, что представители Украины живут в параллельной реальности", - добавила Никонорова, которая является главой делегации ДНР на минских переговорах. "Циничные выходки и провокации, а также блокирование переговорного процесса имеют место быть, но ответственность за это несет никак не Российская Федерация, а сами украинские власти", - подчеркнула глава внешнеполитического ведомства республики.

Наталья Никонорова напомнила, что Россия не является участником конфликта в Донбассе и в комплексе мер по выполнению минских соглашений нет ни одного упоминания российского государства. "Зато есть целых 13 пунктов, практически каждый из которых содержит прямые обязательства Украины по мирному урегулированию, причем обязательно в процессе обсуждения и согласования с республиками", - напомнила глава МИД ДНР, отметив, что Киев не выполняет эти свои обязательства.

Никонорова напомнила, что представители Украины игнорируют диалог между Киевом и Донбассом как сторонами конфликта, который является главным условием разрешения противоречий. По ее словам, на переговорах контактной группы представители Украины "растрачивают переговорное время на то, чтобы озвучить нелепые, не относящиеся, а иногда и явно противоречащие мирному процессу заявления".

Александр Мережко, заместитель главы украинской делегации в Контактной группе, председатель комитета Верховной Рады Украины по внешней политике, выступая в четверг по украинскому телевидению, обвинил Россию в том, что она якобы действует "цинично и провокационно", "полностью блокировала весь переговорный минский процесс" и не собирается выполнять минские договоренности.