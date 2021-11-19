ФБР не стало комментировать ситуацию вокруг организации российских соотечественников в США

ВАШИНГТОН, 19 ноября. /ТАСС/. Федеральное бюро расследований (ФБР) в пятницу отказалось комментировать приостановление деятельности Координационного совета организаций российских соотечественников (КСОРС) в США в связи с расследованием, проводимым американскими спецслужбами.

"Спасибо за ваш запрос. Однако мы отказываемся от комментариев", - ответили в пресс-службе бюро на просьбу корреспондента ТАСС прокомментировать данную ситуацию.

В пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что КСОРС приостановил деятельность из-за беспрецедентного давления американских спецслужб, в том числе ФБР, нарушивших законные права россиян на сохранение идентичности. Она подчеркнула, что российские соотечественники в США осуществляли "легитимную гуманитарную деятельность" на принципах открытости и сотрудничества. Деятельность КСОРС, отметила она, не нарушает американское законодательство и не подпадает под действие американского закона об иноагентах. По ее словам, "целенаправленные репрессии" в отношении представителей российской общины привели к грубому попранию личных и гражданских прав и свобод человека.

КСОРС сообщил в четверг, что приостановил деятельность в Соединенных Штатах в связи с "расследованием американских спецслужб, в результате которого на протяжении последнего года по меньшей мере три сотни российских соотечественников в США, от студентов до пенсионеров, были подвергнуты следственным мероприятиям ФБР". По данным КСОРС, некоторые его члены и представители русской общины стали фигурантами расследования "о нарушениях законов об иностранных агентах".