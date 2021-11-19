Белый дом пока не может предоставить информацию о готовящихся контактах Путина и Байдена

ВАШИНГТОН, 19 ноября. /ТАСС/. Белый дом пока не может предоставить информацию о готовящихся контактах российского президента Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена.

На регулярном брифинге для журналистов пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки в пятницу попросили прокомментировать слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о подготовке к переговорам. "На данный момент нет ни встреч, ни телефонных звонков [Путина и Байдена], которые я могла бы анонсировать для вас. Если что-то подобное будет подтверждено или проработано, мы будем рады поделиться этой информацией", - ответила она.

В четверг Псаки не исключила возможность переговоров президентов двух стран "в какой-то момент в будущем".

Ранее в пятницу Песков заявил, что темы Украины и активности НАТО у российских границ будут в повестке готовящихся контактов Путина и Байдена. Отвечая на вопрос о том, в каком виде пройдут переговоры президентов, Песков отметил, что "более предпочтительным является для начала видеоформат", но все будет зависеть от решений глав государств. По словам Пескова, по срокам контактов пока определенности нет, они могут состояться и до Нового года, и позже.