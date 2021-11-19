На Украине заработал сайт с рассекреченными документами об аварии на ЧАЭС

КИЕВ, 19 ноября. /ТАСС/. Интернет-сайт с рассекреченными данными об аварии на Чернобыльской АЭС появился на Украине. Об этом сообщил в пятницу офис главы государства.

"Над проектом работала команда из более чем 200 специалистов: от историков до радиологов. На сайте представлены рассекреченные документы и научные исследования, которые помогают разобраться в причинах трагических событий и разрушить распространенные мифы о Чернобыле", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на сайте chornobyljourney.org можно пройти виртуальную экскурсию над так называемым городом-призраком Припятью, РЛС "Дуга", а также над заброшенными селами зоны отчуждения.

Катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года, взорвался четвертый энергоблок станции. На Украине были загрязнены 50 тыс. кв. км в 12 областях. В Белоруссии общая площадь радиационного загрязнения составила около 46,5 тыс. кв. км. Кроме того, от радиоактивного загрязнения пострадали 19 российских регионов с территорией почти 60 тыс. кв. км и населением 2,6 млн человек.