WSJ: разведка США выяснила, что Китай строил военный объект в порту ОАЭ

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Службы разведки Соединенных штатов весной 2021 года выяснили, что Китай занимается строительством военного объекта в порту Халифа, расположенного в 80 км к северу от столицы Объединенных Арабских Эмиратов города Абу-Даби. Об этом в пятницу сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Согласно ее сведениям, около года назад власти США стали получать сообщения разведки об активности КНР в порту Халифа, где ранее китайская логистическая компания COSCO Shipping построила контейнерный терминал. Весной текущего года власти США получили спутниковые снимки места строительства и пришли к выводу, что Китай строит в порту ОАЭ военный объект.

По данным газеты, в ходе сентябрьского визита в ОАЭ помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и координатор СНБ по Ближнему Востоку Бретт Макгерк представили руководству страны данные американской разведки о деятельности Китая в порту Халифа. Как сообщили источники издания, правительство ОАЭ не знало, что объект, который КНР строит в порту, является военным. "У ОАЭ никогда не было плана соглашения, мы не вели переговоров и не имели намерения разместить китайскую военную базу или аванпост любого рода", - приводит газета слова представителя посольства ОАЭ в Вашингтоне.

Как подчеркнула The Wall Street Journal, представители США недавно осмотрели место строительства, и, по их мнению, работы прекратились.

Представитель посольства КНР в Вашингтоне не ответил на запрос газеты о комментарии.