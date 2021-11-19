Пашинян и Алиев договорились установить прямую линию связи на уровне министров обороны

БРЮССЕЛЬ, 19 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев договорились установить прямую линию связи на уровне министров обороны для предотвращения инцидентов вокруг Нагорного Карабаха. Об этом говорится в заявлении Евросовета, распространенном в пятницу в Брюсселе по итогам телефонных переговоров главы Евросовета Шарля Мишеля с лидерами двух стран.

"В ходе телефонных переговоров лидеры Армении и Азербайджана договорились установить прямую линию связи на уровне министров обороны, что послужит механизмом предотвращения инцидентов", - отмечается в заявлении.

Глава Евросовета договорился с лидерами Армении и Азербайджана о встрече в Брюсселе в рамках саммита ЕС - Восточное партнерство 15 декабря.

"Председатель Шарль Мишель предложил принять президента Ильхама Алиева и премьер-министра Никола Пашиняна для встречи в Брюсселе в рамках саммита "Восточного партнерства". Лидеры договорились встретиться в Брюсселе, чтобы обсудить ситуацию в регионе и пути преодоления напряженности во имя процветания и стабильности Южного Кавказа, которые поддерживает ЕС", - отмечается в тексте.