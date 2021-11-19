В Госдепе назвали условие для признания легитимности талибов

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Спецпредставитель США по Афганистану Томас Уэст заявил, что "Талибан" (запрещено в РФ) должен заслужить легитимность путем борьбы с терроризмом, создания инклюзивного правительства, а также посредством соблюдения прав меньшинств. Об этом он написал в пятницу на своей странице в Twitter в ответ на письмо, направленное представителями радикального движения, в Конгресс США с призывом разморозить госрезервы бывшего афганского правительства.

"Мы продолжим ясную, откровенную дипломатию в отношении "Талибана". Легитимность и поддержку нужно заслужить действиями по борьбе с терроризмом, созданию инклюзивного правительства, а также посредством соблюдения прав меньшинств, женщин и девочек, включая равный доступ к образованию и труду", - написал Уэст, чей аппарат входит в структуру Госдепартамента.

"Власти США в течение нескольких лет четко давали понять "Талибану", что если они будут стремиться к захвату власти военным путем, а не к урегулированию посредством переговоров <...>, то критически важная негуманитарная помощь, предоставляемая международным сообществом, <...> практически прекратится. Что и произошло", - подчеркнул он.

Уэст отметил, что США продолжат оказывать гуманитарную помощь афганскому народу. На эти цели Вашингтон выделил $474 млн в этом году.

Представитель катарского политического офиса "Талибана" Мохаммад Наим в среду на своей странице в Twitter опубликовал текст письма, направленного в Конгресс США от имени министерства иностранных дел захватившего власть в Афганистане движения. В письме с призывом разморозить госрезервы бывшего афганского правительства, отмечалось, что замораживание резервов и действующие против "Талибана" экономические санкции "могут пагубно сказаться на системах здравоохранения и образования [Афганистана], а также [работе] гражданских служб". Санкционная политика США, согласно письму, "нанесла ущерб не только торговле и бизнесу", но и оказала негативное влияние на процесс оказания гуманитарной помощи, столь необходимой стране, "пострадавшей от пандемии коронавируса, засухи, войны и бедности, особенно в условиях приближающейся зимы". По мнению талибов, если нынешняя ситуация сохранится, страны региона и мира могут столкнуться с волной миграции афганцев и, как следствие, новыми гуманитарными проблемами.